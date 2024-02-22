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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Импорт алмазов в Индию в январе вырос на 63% в годовом измерении

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В январе 2024 года Индия импортировала 11,8 млн карат алмазов, что на 63% больше, чем в январе 2023 года, следует из предварительных данных Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

По стоимости импорт оценивается в $1,16 млрд, что на 43% больше, чем годом ранее.

В декабре 2023 года импорт алмазов был на 15% ниже данных годичной давности по объему и на 14% - по стоимости (те же 11,8 млн карат оценивались в $1,31 млрд).

Импорт выращенного в лаборатории (lab grown) алмазного сырья в январе оценивается в $139 млн, что на 5% выше г/г.

Экспорт бриллиантов из Индии в январе составил 1,54 млн карат, которые оцениваются в $1,16 млрд, что на 13% и 20% ниже данных января 2023 года.

В декабре экспорт бриллиантов из Индии был на уровне 1,29 млн карат, что на 4% меньше данных годичной давности, но их оценка ($862 млн) была на 32% ниже г/г.

Экспорт синтетических бриллиантов из Индии в январе вырос на 10% г/г, до $114 млн.

Индия является одним из основных покупателей алмазов, в первую очередь мелкого алмазного сырья из России, и крупнейшим в мире центром производства бриллиантов, в этой стране изготавливается 95% бриллиантов мира.

Индия GJEPC
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