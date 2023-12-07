Алмазная отрасль Индии не будет продлевать эмбарго на импорт сырья

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Лидеры индийской алмазной отрасли приняли решение не продлевать добровольное эмбарго на импорт алмазного сырья, срок которого истекает 15 декабря, сообщает агентство Rapaport со ссылкой на главу Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem and Jewellery Export Promotion Council (GJEPC)) Випула Шаха.

К этому решению лидеры индийской огранки пришли на фоне улучшения рыночной конъюнктуры. Восстановление продаж ювелирных изделий в США в преддверии праздников и сокращение запасов бриллиантов в midstream поставили отрасль в лучшее положение, пояснил Шах. При этом GJEPC призовет алмазодобытчиков и огранщиков сохранять осторожность в отношении количества сырья, направляемого в цепочку поставок, добавил он.

Мораторий был введен в конце сентября, когда GJEPC и другие индийские торговые организации призвали местных огранщиков отказаться от закупок алмазов на два месяца начиная с 15 октября. В начале декабре индийские участники отрасли договорились рассмотреть текущую ситуацию, чтобы принять решение о будущем.

Первой на запрос индийских участников отрасли отреагировала российская "АЛРОСА", которая заявила, что "прочная и качественная база активов и стабильное финансовое положение компании позволяют реализовывать меры, направленные на поддержание баланса спроса и предложения на рынке". Ежемесячные итоги продаж российская компания не раскрывает с марта 2022 года.

Продажи De Beers в ходе девятого цикла (начало октября - начало ноября 2023 года) на фоне индийского моратория рухнули до $80 млн, минимального уровня с 2020 года.

В ноябре цены на бриллианты стабилизировались, индекс RapNet Diamond Index на камни 1 карата вырос на 0,8%, хотя пока он еще на 20,7% ниже данных начала года.