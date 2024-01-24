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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Капитализация Microsoft впервые превысила $3 трлн

Капитализация Microsoft впервые превысила $3 трлн
Фото: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Рыночная стоимость Microsoft Corp. на торгах 24 января впервые превысила $3 трлн, по данным Dow Jones Market Data.

Стоимость Microsoft составит $3 трлн, если цена акций компании будет выше $403,65. Котировки на 19:23 по Москве поднимаются на 1,1% и составляют $403,28, ранее в ходе сессии они достигали $404,72.

Пока единственной компанией, чья капитализация поднималась выше этой отметки по итогам торгов, является Apple Inc. - ей удалось это сделать в конце июня прошлого года.

Microsoft разместила свои акции на бирже в марте 1986 года, и ей потребовалось 8351 сессия для того, чтобы достичь капитализации в $1 трлн - и всего 543 сессии, чтобы прибавить еще $1 трлн, отмечает MarketWatch.

Apple Inc Microsoft Dow Jones Market Data США
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