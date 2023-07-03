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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Капитализация Apple превысила $3 трлн

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Капитализация Apple Inc. выросла на 2,3% по итогам торгов в пятницу, составив на закрытие рынка $3,05 трлн.

Apple стала первой в мире публичной компанией, рыночная стоимость которой превысила отметку в $3 трлн.

Капитализация Apple поднималась до $3 трлн в ходе торгов 3 января текущего года, но не смогла удержаться на этом уровне в тот день, опустившись к закрытию сессии.

Отметка в $2 трлн была пройдена компанией в 2020 году, $1 трлн - в 2018 году.

По итогам торгов в пятницу цена акций Apple составила $193,97. С начала текущего года бумаги компании подорожали почти на 50%.

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