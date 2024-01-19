Нацбанк Казахстана ожидаемо понизил базовую ставку до 15,25% годовых

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана снизил базовую ставку до 15,25% годовых с коридором плюс-минус 1 п.п., сообщила пресс-служба регулятора.

"Годовая инфляция к концу 2023 года достигла однозначного уровня. Месячная инфляция в декабре несколько превысила среднеисторические величины. Внешние инфляционные процессы продолжают складываться благоприятно на фоне снижающихся мировых цен на продовольствие и сдерживающей политики центральных банков. Во внутренней экономике сохраняется инфляционное давление из-за устойчивого внутреннего спроса, подкрепляемого фискальным стимулированием, а также завышенных и нестабильных инфляционных ожиданий", - отмечается в сообщении.

Большинство аналитиков, опрошенных агентством "Интерфакс-Казахстан", ожидали снижения базовой ставки. При этом, наиболее точными оказались прогнозы руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольги Беленькой, ожидавшей снижения базовой ставки на 50 б.п.

Дальнейшие решения Нацбанка по базовой ставке будут зависеть от соответствия фактической динамики инфляции ее прогнозной траектории.

"Для достижения цели по инфляции в 5% требуется поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий. Национальный банк будет отслеживать поступающую экономическую информацию и при отсутствии шоков поэтапное снижение базовой ставки продолжится, не исключая пауз. Вместе с тем, цикл снижения может быть длительным", - отметил Нацбанк.

Он напоминает, что годовая инфляция в Казахстане в декабре 2023 года снизилась до 9,8%, что соответствует прогнозу ЦБ. Замедление роста цен обусловлено проводимой денежно-кредитной политикой, снижением мировых цен на продовольствие и издержек производства, антиинфляционными мерами властей, а также влиянием эффекта высокой базы прошлого года.

"Месячная инфляция составила 0,8%, сложившись несколько выше своих среднеисторических значений (0,7%). Базовая инфляция, характеризующая устойчивую часть потребительских цен, в декабре немного ускорилась. В целом, показатели базовой и сезонно очищенной инфляции в течение нескольких месяцев остаются стабильными. При этом они все еще превышают установленный таргет. Для уверенного снижения общей инфляции до 5% в 2025-2026 годах требуется дальнейшее замедление ее устойчивой части", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, инфляционные ожидания населения несколько снизились. При этом они остаются все еще нестабильными и подверженными влиянию роста цен на продукты питания и ГСМ. Внешний инфляционный фон складывается благоприятно, чему способствует снижение цен на мировых продовольственных рынках.

"В декабре индекс продовольственных цен ФАО продолжил снижение. При этом стоимость зерновых в декабре выросла на фоне логистических сложностей в Черноморском регионе. Внешние денежно-кредитные условия продолжают оставаться сдерживающими. ЕЦБ после сентябрьского повышения сохранил ключевую ставку в конце прошлого года. ФРС США также сохранила ставку без изменений, отметив, что возможна соответствующая корректировка монетарных условий, если возникнут риски недостижения цели по инфляции. В свою очередь, Банк России продолжил повышение ключевой ставки для снижения инфляции до цели", - отмечается в сообщении.

Рост экономики Казахстана за 2023 год оценивается в 5,1% (на основе краткосрочного экономического индикатора), сложившись в пределах прогноза Нацбанка.

"Сильный экономический рост в 2023 году обусловлен положительной динамикой основных отраслей экономики - строительства, торговли, связи, транспорта, горнодобывающей отрасли и обрабатывающей промышленности. При этом отмечено существенное сокращение выпуска в сельском хозяйстве на фоне плохого урожая зерновых", - говорится в пресс-релизе.

Проинфляционные риски связаны с незаякорением инфляционных ожиданий, возможным усилением фискального импульса и высоким ростом потребительского кредитования. Потенциальные риски также связаны с неопределенностью по динамике цен на продовольствие в результате низкого урожая и незавершенностью реформ в сфере регулируемых цен. Во внешнем секторе сохраняются риски, связанные с высокой инфляцией в одном из основных торговых партнеров - России.

Очередное плановое решение комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка Казахстана по базовой ставке будет объявлено 23 февраля.

Нацбанк в 2023 году трижды понижал базовую ставку, в результате она снизилась с 16,75% до 15,75% годовых.