Нацбанк Казахстана ожидаемо понизил базовую ставку до 15,75% годовых

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение снизить базовую ставку до 15,75% годовых с коридором плюс-минус 1 процентный пункт (п.п.), сообщила пресс-служба регулятора.

Большинство аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", ожидали понижения ставки на 0,25-1 п.п.

"Годовая инфляция продолжает динамично замедляться. Ожидается переход показателя в зону однозначных значений в ближайшие месяцы. Месячная инфляция в октябре замедлилась до среднеисторических значений. Внешнее инфляционное давление продолжает смягчаться на фоне сдерживающей политики центральных банков и снижения мировых цен на продовольствие. При этом имеются отдельные факторы и риски, требующие внимания. Во внутренней экономике сохраняется проинфляционное давление со стороны фискального стимулирования, устойчивого внутреннего спроса, высоких и нестабильных инфляционных ожиданий", - отмечается в сообщении Нацбанка.

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