"СОГАЗ" создал перестраховочную "дочку" с капиталом 600 млн рублей

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - АО "СОГАЗ" создало 100%-ную перестраховочную "дочку" - ООО "Новая перестраховочная компания" (НПК) - с капиталом 600 млн рублей, согласно данным ЕГРЮЛ. ООО "НПК" было зарегистрировано 15 января 2024 года.

Помимо перестраховочной деятельности "дочка" "СОГАЗа" планирует заниматься оценкой рисков и ущерба, осуществлять иную деятельность на рынке страхования (за исключением сферы обязательного социального страхования). Кроме того, компания имеет право осуществлять вложения в ценные бумаги, капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование (в том числе посредством инвестиционных компаний) и дилерскую деятельность.

Генеральным директором новой дочерней компании "СОГАЗа" стала исполнительный директор АО "СОГАЗ" Елена Епишина.

Крупнейший российский страховщик "СОГАЗ" действует на российском рынке 28 лет, имеет уставный капитал более 30 млрд рублей, 15 дочерних компаний и свыше 240 филиалов и представительств по всей стране.

По показателю общих сборов по итогам 9 месяцев 2023 года компания АО "СОГАЗ" заняла 1 место в общем рэнкинге страховщиков, доля СК в общероссийских премиях составила 14,1%. Согласно данным ЦБ, общий объем собранных за период премий был на уровне 232,1 млрд рублей, сократившись почти на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Выплаты компании достигли 82,7 млрд рублей (рост показателя на 11,6%).

Общий уровень выплат страховщика по итогам 9 месяцев прошлого года - 35,6%, по итогам 9 месяцев 2022 года - 29,1%.

В структуре страхового портфеля "СОГАЗа" за январь - сентябрь 2023 года поступления по договорам страхования от несчастного случая составили - 26,1%, добровольного медицинского страхования (ДМС) - 27,7%, имущества юрлиц - 21,6%, имущества граждан - 3%, автокаско - 6,4%, добровольного страхования средств воздушного транспорта - 2%, страхования грузов - 0,7%, добровольного страхования гражданской ответственности - 3,3%, добровольного страхования предпринимательских рисков - 2,8%, ОСАГО - 4,1%.

Страховые премии по договорам входящего перестрахования за 9 месяцев 2023 года были на уровне 8,3 млрд рублей, по договорам исходящего перестрахования - 37,5 млрд рублей. Согласно данным, опубликованным на сайте "СОГАЗа", в перестрахование передаются авиационные, морские, имущественные риски, в том числе риски терроризма, а также энергетические риски.

В настоящее время все участники российского страхового рынка перестраховывают риски в дочерней компании Банка России - "Российской национальной перестраховочной компании" (РНПК), она выступает практически единственным перестраховщиком, который обеспечивает стабильность всего рынка и отвечает за перестрахование всех крупных рисков. РНПК была учреждена по решению ЦБ, согласно закону (№ 363-ФЗ от 3 июля 2016 года).

В последние несколько лет регулятор неоднократно поднимал вопрос о создании альтернативного перестраховщика силами участников рынка. Однако эта идея не имела поддержки со стороны сообщества страховщиков.

Создание дочерней перестраховочной компании "СОГАЗом" обеспечивает определенную альтернативу в этом сегменте, снимет часть нагрузки с национального перестраховщика.