UROC Limited вышла из капитала "ЭЛ5-Энерго"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - UROC Limited 29 декабря 2023 года снизила долю в ПАО "ЭЛ5-Энерго" с 7,4% до 0%, говорится в раскрытии энергокомпании.

АО "ЛУКОЙЛ", основной акционер "ЭЛ5-Энерго", получил разрешение президента России выкупить эту долю 1 декабря 2023 года.

Зарегистрированная на Кипре UROC Limited в 2021 году приобрела долю в "ЭЛ5-Энерго" (на тот момент "Энел Россия"). В энергокомпании тогда не смогли прокомментировать, кем является новый акционер, но источник "Интерфакса" на фондовом рынке предполагал, что UROC Limited может быть связана с ближневосточным инвестфондом AGC Equity Partners, который ранее входил в консорциум с РФПИ и австралийским фондом Macquarie.

"ЛУКОЙЛ" вошел в состав акционеров "Энел Россия" в октябре 2022 года, получив в результате продажи своей доли итальянским Enel 26,9%, еще 29,5% отошло к "ААА Управление капиталом".

В январе 2023 года "ЛУКОЙЛ" увеличил прямую долю в компании до 56,43% ("ААА Управление капиталом" вышло из состава акционеров). Сейчас "ЛУКОЙЛу" принадлежит 56,44% акций "ЭЛ5-Энерго". Таким образом, доля нефтяной компании в результате сделки может увеличиться до 63,84%.