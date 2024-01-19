Шведская Kopy Goldfields в IV квартале получила первое золото на Малютке
Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Шведская компания Kopy Goldfields, производственные активы которой представлены "Амур Золотом", по итогам IV квартала 2023 года увеличила производство на 21% в годовом измерении, до 10,69 тысяч унций золотого эквивалента. Первые 2,42 тысячи унций дал новый проект Малютка.
Пока площадка работает в тестовом режиме, вывести ее на полную производительность Kopy Goldfields рассчитывает к середине 2024 года. Добыча руды на Малютке в IV квартале составила 244,79 тысячи тонн со средним содержанием золота 1,05 г/т. По подсчетам, в общей сложности с начала добычи на Малютке компания добыла уже 889,52 тысячи тонн руды.
На ГОКе "Юбилейный" производство растет за счет увеличения объемов переработки руды на установке CIP. На "Перевальном" завершена отработка открытых карьеров и остановлена работа участка кучного выщелачивания.
Компания "Золотая звезда", в которой Kopy Goldfields владеет 25%, в IV квартале произвела 4,02 тыс. унций золотого эквивалента.
Квартальные продажи Kopy Goldfields упали на 40%, до 10,31 тыс. унций в эквиваленте, при этом средняя цена реализации золота подскочила на 12%, до $1903 за унцию. По итогам года продажи снизились на 36%, до 44,86 тыс. унций, тогда как цена выросла на 16%, до $1901. В 2022 году Kopy Goldfields пришлось докупить на стороне 24,02 тыс. унций и поставить их по цене ниже рынка, чтобы расплатиться по кредиту в золоте. Без учета этого объема продажи в 2022 году составили бы 45,98 тыс. унций, а просадка в 2023 году - всего 2%.
Основные операционные показатели Kopy Goldfields:
|Показатель
|IV кв. 2023
|IV кв. 2022
|Динамика
|2023
|2022
|Динамика
|Юбилейный
|Добыча руды, тыс. т
|76,89
|50,03
|54%
|327,33
|262,73
|25%
|Содержание золота в добытой руде, г/т
|4,49
|4,46
|1%
|4,11
|4,28
|-4%
|Переработка руды, тыс. т
|59,93
|47,94
|25%
|230,09
|191,38
|20%
|Содержание золота в переработанной руде, г/т
|4,80
|5,14
|-7%
|4,57
|4,91
|-7%
|Производство золота на установке CIP, тыс. унций
|7,49
|5,33
|41%
|26,51
|20,29
|31%
|Укладка руды в штабель для кучного выщелачивания, тыс. т
|-
|-
|-
|38,59
|17,48
|121%
|Содержание золота в уложенной руде, г/т
|-
|-
|-
|2,23
|2,99
|-26%
|Производство золота методом кучного выщелачивания, тыс. унций
|0,31
|0,48
|-36%
|1,76
|1,51
|17%
|Перевальное
|Производство золота на установке CIP, тыс. унций
|0,15
|1,76
|-91%
|2,52
|9,79
|-74%
|Производство золота методом кучного выщелачивания, тыс. унций
|-
|0,76
|-
|0,32
|2,92
|-89%
|Малютка
|Производство золота методом кучного выщелачивания, тыс. унций
|2,42
|-
|-
|2,42
|-
|-
|Россыпи
|Производство золота, тыс. унций
|0,31
|0,37
|-15%
|5,81
|7,87
|-26%
|ИТОГО
|Производство (с учетом серебра), тыс. унций золотого эквивалента
|10,69
|8,83
|21%
|39,47
|42,94
|-8%
|Продажи (с учетом серебра), тыс. унций золотого эквивалента
|10,31
|17,15
|-40%
|44,86
|70,00
|-36%
Kopy Goldfields в 2020 году провела сделку по обратному поглощению "Амур Золота", контроль в объединенной компании получили акционеры "Группы Альянс" (Арсен Идрисов, Муса, Дени и Магомед Бажаевы). Акции Kopy Goldfields обращаются на площадке Nasdaq First North в Стокгольме. Компания входит в топ-30 российских золотодобытчиков.