Шведская Kopy Goldfields в IV квартале получила первое золото на Малютке

На ГОКе "Юбилейный" производство растет за счет увеличения объемов переработки руды на установке CIP. На "Перевальном" завершена отработка открытых карьеров и остановлена работа участка кучного выщелачивания.

Компания "Золотая звезда", в которой Kopy Goldfields владеет 25%, в IV квартале произвела 4,02 тыс. унций золотого эквивалента.

Квартальные продажи Kopy Goldfields упали на 40%, до 10,31 тыс. унций в эквиваленте, при этом средняя цена реализации золота подскочила на 12%, до $1903 за унцию. По итогам года продажи снизились на 36%, до 44,86 тыс. унций, тогда как цена выросла на 16%, до $1901. В 2022 году Kopy Goldfields пришлось докупить на стороне 24,02 тыс. унций и поставить их по цене ниже рынка, чтобы расплатиться по кредиту в золоте. Без учета этого объема продажи в 2022 году составили бы 45,98 тыс. унций, а просадка в 2023 году - всего 2%.

Основные операционные показатели Kopy Goldfields:

Показатель IV кв. 2023 IV кв. 2022 Динамика 2023 2022 Динамика Юбилейный Добыча руды, тыс. т 76,89 50,03 54% 327,33 262,73 25% Содержание золота в добытой руде, г/т 4,49 4,46 1% 4,11 4,28 -4% Переработка руды, тыс. т 59,93 47,94 25% 230,09 191,38 20% Содержание золота в переработанной руде, г/т 4,80 5,14 -7% 4,57 4,91 -7% Производство золота на установке CIP, тыс. унций 7,49 5,33 41% 26,51 20,29 31% Укладка руды в штабель для кучного выщелачивания, тыс. т - - - 38,59 17,48 121% Содержание золота в уложенной руде, г/т - - - 2,23 2,99 -26% Производство золота методом кучного выщелачивания, тыс. унций 0,31 0,48 -36% 1,76 1,51 17% Перевальное Производство золота на установке CIP, тыс. унций 0,15 1,76 -91% 2,52 9,79 -74% Производство золота методом кучного выщелачивания, тыс. унций - 0,76 - 0,32 2,92 -89% Малютка Производство золота методом кучного выщелачивания, тыс. унций 2,42 - - 2,42 - - Россыпи Производство золота, тыс. унций 0,31 0,37 -15% 5,81 7,87 -26% ИТОГО Производство (с учетом серебра), тыс. унций золотого эквивалента 10,69 8,83 21% 39,47 42,94 -8% Продажи (с учетом серебра), тыс. унций золотого эквивалента 10,31 17,15 -40% 44,86 70,00 -36%

Kopy Goldfields в 2020 году провела сделку по обратному поглощению "Амур Золота", контроль в объединенной компании получили акционеры "Группы Альянс" (Арсен Идрисов, Муса, Дени и Магомед Бажаевы). Акции Kopy Goldfields обращаются на площадке Nasdaq First North в Стокгольме. Компания входит в топ-30 российских золотодобытчиков.