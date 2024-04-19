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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Добывающая золото в России Kopy Goldfields в I квартале увеличила производство на 11%

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Шведская компания Kopy Goldfields, производственные активы которой представлены "Амур Золотом", по итогам I квартала 2024 года увеличила производство на 11% в годовом исчислении, до 9,16 тысячи унций золотого эквивалента.

На ГОКе "Юбилейный" производство выросло на 46%, до 8,5 тысячи унций, за счет роста содержаний. На проекте Малютка площадка кучного выщелачивания пока работает в тестовом режиме, производство в I квартале составило 0,66 тысячи унций. На "Перевальном" завершена отработка карьеров. Добыча на россыпях, как ожидается, начнется во II квартале.

Компания "Золотая звезда", в которой Kopy Goldfields владеет 25%, в I квартале произвела 2,36 тысячи унций золотого эквивалента, в 4,5 раза больше, чем в январе-марте прошлого года.

Квартальные продажи Kopy Goldfields упали на 41%, до 8,2 тысячи унций в эквиваленте, при этом средняя цена реализации золота подскочила на 10%, до $2038 за унцию.

Основные операционные показатели Kopy Goldfields:

Показатель I кв. 2024 I кв. 2023 Динамика
Юбилейный
Добыча руды, тыс. т 48,51 68,73 -29%
Содержание золота в добытой руде, г/т 6,44 4,08 58%
Переработка руды, тыс. т 56,67 52,44 8%
Содержание золота в переработанной руде, г/т 6,13 4,57 34%
Производство золота на установке CIP, тыс. унций 8,50 5,80 46%
Перевальное
Производство золота на установке CIP, тыс. унций - 2,02 -
Производство золота методом кучного выщелачивания, тыс. унций - 0,32 -
Малютка
Добыча руды, тыс. т 138,25 77,86 78%
Содержание золота в добытой руде, г/т 0,75 1,20 -38%
Укладка руды в штабель для кучного выщелачивания, тыс. т 112,85 - -
Содержание золота в уложенной руде, г/т 0,75 - -
Производство золота методом кучного выщелачивания, тыс. унций 0,66 - -
ИТОГО
Производство (с учетом серебра), тыс. унций золотого эквивалента 9,16 8,24 11%
Продажи (с учетом серебра), тыс. унций золотого эквивалента 8,20 13,87 -41%

Kopy Goldfields в 2020 году провела сделку по обратному поглощению "Амур Золота", контроль в объединенной компании получили акционеры "Группы Альянс" (Арсен Идрисов, Муса, Дени и Магомед Бажаевы). Акции Kopy Goldfields обращаются на площадке Nasdaq First North в Стокгольме. Компания входит в топ-30 российских золотодобытчиков.

Юбилейный Kopy Goldfields Золотая звезда Амур Золото Малютка
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