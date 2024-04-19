Добывающая золото в России Kopy Goldfields в I квартале увеличила производство на 11%
Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Шведская компания Kopy Goldfields, производственные активы которой представлены "Амур Золотом", по итогам I квартала 2024 года увеличила производство на 11% в годовом исчислении, до 9,16 тысячи унций золотого эквивалента.
На ГОКе "Юбилейный" производство выросло на 46%, до 8,5 тысячи унций, за счет роста содержаний. На проекте Малютка площадка кучного выщелачивания пока работает в тестовом режиме, производство в I квартале составило 0,66 тысячи унций. На "Перевальном" завершена отработка карьеров. Добыча на россыпях, как ожидается, начнется во II квартале.
Компания "Золотая звезда", в которой Kopy Goldfields владеет 25%, в I квартале произвела 2,36 тысячи унций золотого эквивалента, в 4,5 раза больше, чем в январе-марте прошлого года.
Квартальные продажи Kopy Goldfields упали на 41%, до 8,2 тысячи унций в эквиваленте, при этом средняя цена реализации золота подскочила на 10%, до $2038 за унцию.
Основные операционные показатели Kopy Goldfields:
|Показатель
|I кв. 2024
|I кв. 2023
|Динамика
|Юбилейный
|Добыча руды, тыс. т
|48,51
|68,73
|-29%
|Содержание золота в добытой руде, г/т
|6,44
|4,08
|58%
|Переработка руды, тыс. т
|56,67
|52,44
|8%
|Содержание золота в переработанной руде, г/т
|6,13
|4,57
|34%
|Производство золота на установке CIP, тыс. унций
|8,50
|5,80
|46%
|Перевальное
|Производство золота на установке CIP, тыс. унций
|-
|2,02
|-
|Производство золота методом кучного выщелачивания, тыс. унций
|-
|0,32
|-
|Малютка
|Добыча руды, тыс. т
|138,25
|77,86
|78%
|Содержание золота в добытой руде, г/т
|0,75
|1,20
|-38%
|Укладка руды в штабель для кучного выщелачивания, тыс. т
|112,85
|-
|-
|Содержание золота в уложенной руде, г/т
|0,75
|-
|-
|Производство золота методом кучного выщелачивания, тыс. унций
|0,66
|-
|-
|ИТОГО
|Производство (с учетом серебра), тыс. унций золотого эквивалента
|9,16
|8,24
|11%
|Продажи (с учетом серебра), тыс. унций золотого эквивалента
|8,20
|13,87
|-41%
Kopy Goldfields в 2020 году провела сделку по обратному поглощению "Амур Золота", контроль в объединенной компании получили акционеры "Группы Альянс" (Арсен Идрисов, Муса, Дени и Магомед Бажаевы). Акции Kopy Goldfields обращаются на площадке Nasdaq First North в Стокгольме. Компания входит в топ-30 российских золотодобытчиков.