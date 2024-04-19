Добывающая золото в России Kopy Goldfields в I квартале увеличила производство на 11%

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Шведская компания Kopy Goldfields, производственные активы которой представлены "Амур Золотом", по итогам I квартала 2024 года увеличила производство на 11% в годовом исчислении, до 9,16 тысячи унций золотого эквивалента.

На ГОКе "Юбилейный" производство выросло на 46%, до 8,5 тысячи унций, за счет роста содержаний. На проекте Малютка площадка кучного выщелачивания пока работает в тестовом режиме, производство в I квартале составило 0,66 тысячи унций. На "Перевальном" завершена отработка карьеров. Добыча на россыпях, как ожидается, начнется во II квартале.

Компания "Золотая звезда", в которой Kopy Goldfields владеет 25%, в I квартале произвела 2,36 тысячи унций золотого эквивалента, в 4,5 раза больше, чем в январе-марте прошлого года.

Квартальные продажи Kopy Goldfields упали на 41%, до 8,2 тысячи унций в эквиваленте, при этом средняя цена реализации золота подскочила на 10%, до $2038 за унцию.

Основные операционные показатели Kopy Goldfields: