"Акрон" за девять месяцев увеличил производство на 9% до 6,85 млн т

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - "Акрон" за девять месяцев 2025 года увеличил производство товарной продукции на 9%, до 6,85 млн тонн, сообщила компания.

Выпуск удобрений вырос на 7% и составил 5,4 млн тонн.

В том числе производство азотных удобрений увеличилось на 8%, до 3,5 млн тонн, сложных - на 5%, до 1,9 млн тонн.

Выпуск промышленной продукции вырос на 23%, до 1,15 млн тонн.

Выпуск товарной продукции группой "Акрон", тыс. т: