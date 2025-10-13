"Акрон" за девять месяцев увеличил производство на 9% до 6,85 млн т
Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - "Акрон" за девять месяцев 2025 года увеличил производство товарной продукции на 9%, до 6,85 млн тонн, сообщила компания.
Выпуск удобрений вырос на 7% и составил 5,4 млн тонн.
В том числе производство азотных удобрений увеличилось на 8%, до 3,5 млн тонн, сложных - на 5%, до 1,9 млн тонн.
Выпуск промышленной продукции вырос на 23%, до 1,15 млн тонн.
Выпуск товарной продукции группой "Акрон", тыс. т:
|Наименование продукции
|9 мес. 2025 г.
|9 мес. 2024 г.
|Изменение, %
|Азотные удобрения, включая:
|3 532
|3 260
|8,4
|Аммиачная селитра
|1 429
|1 470
|-2,8
|Карбамид, в том числе:
|1 015
|1 179
|-13,9
|- карбамид приллированный
|119
|224
|-47,2
|- карбамид гранулированный
|897
|954
|-6,0
|Карбамидо-аммиачная смесь (КАС)
|998
|529
|88,5
|Нитрат кальция (кальциевая селитра)
|91
|82
|10,8
|Сложные удобрения, включая:
|1 861
|1 779
|4,6
|NPK (Азофоска)
|1 788
|1 682
|6,3
|Смешанные удобрения
|73
|97
|-25,3
|Всего удобрений
|5 392
|5 043
|6,9
|Продукция органического синтеза, включая:
|163
|164
|-0,1
|Метанол
|7
|6
|22,2
|Формалин
|18
|18
|2,1
|Карбамидоформальдегидные смолы (КФС)
|138
|140
|-1,4
|Продукция неорганической химии, включая:
|984
|772
|27,5
|Пористая и техническая аммиачная селитра
|394
|191
|106,3
|Промышленный карбамид
|185
|166
|11,5
|Нитрат кальция (кальциевая селитра) для пром.
|15
|19
|-21,1
|Карбонат кальция
|342
|350
|-2,4
|Жидкая углекислота
|44
|42
|5,4
|Аргон
|5
|5
|15,1
|Всего промышленной продукции
|1 148
|935
|22,7
|Апатитовый концентрат
|307
|283
|8,8
|Всего товарной продукции
|6 847
|6 261
|9,4