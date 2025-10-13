Поиск

"Акрон" за девять месяцев увеличил производство на 9% до 6,85 млн т

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - "Акрон" за девять месяцев 2025 года увеличил производство товарной продукции на 9%, до 6,85 млн тонн, сообщила компания.

Выпуск удобрений вырос на 7% и составил 5,4 млн тонн.

В том числе производство азотных удобрений увеличилось на 8%, до 3,5 млн тонн, сложных - на 5%, до 1,9 млн тонн.

Выпуск промышленной продукции вырос на 23%, до 1,15 млн тонн.

Выпуск товарной продукции группой "Акрон", тыс. т:

Наименование продукции9 мес. 2025 г.9 мес. 2024 г.Изменение, %
Азотные удобрения, включая:3 5323 2608,4
Аммиачная селитра1 4291 470-2,8
Карбамид, в том числе:1 0151 179-13,9
- карбамид приллированный119224-47,2
- карбамид гранулированный897954-6,0
Карбамидо-аммиачная смесь (КАС)99852988,5
Нитрат кальция (кальциевая селитра)918210,8
Сложные удобрения, включая:1 8611 7794,6
NPK (Азофоска)1 7881 6826,3
Смешанные удобрения7397-25,3
Всего удобрений5 3925 0436,9
Продукция органического синтеза, включая:163164-0,1
Метанол7622,2
Формалин18182,1
Карбамидоформальдегидные смолы (КФС)138140-1,4
Продукция неорганической химии, включая:98477227,5
Пористая и техническая аммиачная селитра394191106,3
Промышленный карбамид18516611,5
Нитрат кальция (кальциевая селитра) для пром.1519-21,1
Карбонат кальция342350-2,4
Жидкая углекислота44425,4
Аргон5515,1
Всего промышленной продукции1 14893522,7
Апатитовый концентрат3072838,8
Всего товарной продукции6 8476 2619,4

Акрон
