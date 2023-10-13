Производство "Акрона" за 9 месяцев подросло несмотря на спад в III квартале

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Группа "Акрон" сообщила, что за 9 месяцев увеличила производство товарной продукции на 1,2%, до 6,27 млн тонн.

Выпуск минеральных удобрений подрос лишь незначительно, на 0,2%, и составил 5,27 млн тонн.

При этом, по подсчетам, в III квартале общее производство "Акрона" упало на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,97 млн тонн, в том числе удобрений - на 12,8%, до 1,6 млн тонн.