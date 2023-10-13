Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Производство "Акрона" за 9 месяцев подросло несмотря на спад в III квартале

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Группа "Акрон" сообщила, что за 9 месяцев увеличила производство товарной продукции на 1,2%, до 6,27 млн тонн.

Выпуск минеральных удобрений подрос лишь незначительно, на 0,2%, и составил 5,27 млн тонн.

При этом, по подсчетам, в III квартале общее производство "Акрона" упало на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,97 млн тонн, в том числе удобрений - на 12,8%, до 1,6 млн тонн.

Акрон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новак заявил, что потенциал дальнейшего снижения дисконта Urals к Brent невелик

Индексы РТС и МосБиржи выросли в пределах 0,4% на старте торгов

Индексы РТС и МосБиржи выросли в пределах 0,4% на старте торгов

Объем китайского экспорта в сентябре снизился пятый месяц подряд - на 6,2%

Объем китайского экспорта в сентябре снизился пятый месяц подряд - на 6,2%

Власти РФ ждут от нефтяников роста производства зимнего дизеля

Власти РФ ждут от нефтяников роста производства зимнего дизеля

Правительство подготовило правила обязательной продажи валютной выручки

Правительство подготовило правила обязательной продажи валютной выручки

Бывший глава Barclays оштрафован на 1,8 млн фунтов за обман о связях с Эпштейном

"Интер РАО" договорилось с КНР включить пошлину в стоимость экспортной электроэнергии

"Интер РАО" договорилось с КНР включить пошлину в стоимость экспортной электроэнергии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });