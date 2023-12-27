Голикова заявила об отсутствии дефицита иностранной рабочей силы в России

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России сейчас отсутствует дефицит иностранной рабочей силы.

"Сейчас такой проблемы нет", - сказала Голикова журналистам, отвечая на вопрос о том, существует ли нехватка иностранных рабочих в РФ.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов ранее говорил, что доля трудовых мигрантов в России сейчас составляет не более 5%. При этом индикаторы бизнес-климата демонстрируют рост и превысили допандемийный уровень. Однако, утверждает бизнес-омбудсмен, рост экономики сталкивается с беспрецедентным дефицитом кадров.