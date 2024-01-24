ЦБ планирует повысить имущественный ценз для "квалов" до 12 млн руб. с 2025 года

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Имущественный ценз для получения статуса квалифицированного инвестора с 1 января 2025 года будет повышен с нынешних 6 млн рублей до 12 млн рублей, с 1 января 2026 года – до 24 млн рублей, говорится в проекте указания Банка России.

Летом 2022 года ЦБ сообщил о планах повысить имущественный ценз для получения статуса квалифицированного инвестора в 5 раз – с 6 млн рублей до 30 млн рублей. Они вызвали оживленную дискуссию и критику участников рынка.

На ПМЭФ в июне 2023 года руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута говорил, что регулятор считает правильным повысить ценз до 24-25 млн рублей в два этапа. В июле на Финансовом конгрессе Банка России он уточнял, что ценз будет повышен сначала до 12 млн рублей, а затем до 24 млн рублей.

Предложение повысить ценз в два этапа Мамута объяснял необходимостью дать рынку время на адаптацию к этим изменениям. "Я хочу напомнить, что мы решаем не срочную задачу, которую надо решить сегодня, а перестраиваем модель на многие годы, которая должна быть стабильна много лет, поэтому для нас важнее системность, чем суперскорость здесь. Поэтому мы готовы дать рынку время на адаптацию", - говорил Мамута.

Концепция реформы квалификации, которую в прошлом году представил регулятор, предполагает, что в первую очередь будут учитываться опыт и знания инвестора, а имущественный критерий отойдет на второй план. Наличие 6 млн рублей само по себе ничего о квалификации не говорит, подчеркивал Мамута.

Законопроект, который уточняет критерии для получения статуса "квала", был внесен в Госдуму в конце ноября 2023 года. Согласно документу, инвестор будет признаваться квалифицированным, если соответствует требованиям по образованию, опыту работы, наличию ученой степени, размеру имущества, опыту совершения сделок или размеру дохода. Конкретные параметры по критериям в законопроекте не прописаны, их отдельно установит ЦБ. Закон должен вступить в силу через 180 дней после официального опубликования.