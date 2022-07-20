ЦБ предложил повысить в 5 раз финпорог для статуса квалифицированного инвестора

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Банк России предлагает повысить с 6 млн рублей до 30 млн рублей минимальный размер имущества, которое позволяет человеку получить статус квалифицированного инвестора, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

"Мы считаем правильным существенно поднять требования к имуществу: предлагаем с 6 до 30 млн рублей, причем вычитать из стоимости активов обязательства перед брокером, не вообще все обязательства, потому что это сложно администрировать будет, но обязательства перед брокером", - сказал он на пресс-конференции.

Предлагается учитывать в составе активов только ликвидные активы, например ликвидные ценные бумаги, а не квартиры, которые достались в наследство, уточнил он.

По словам Мамуты, будет необходимо доработать модель документального подтверждения этих активов.

Сейчас для получения статуса квалифицированного инвестора достаточно соответствовать одному из условий, например, владеть активами на сумму от 6 млн рублей.