Банк России не намерен снова обсуждать имущественный ценз для "квалов"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Банк России предложил параметры повышения имущественного ценза для признания инвесторов квалифицированными, которые сложились по итогам дискуссии с участниками рынка, продолжавшейся весь 2023 год, заявил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

"Мы весь прошлый год это обсуждали. Мы предложили ровно те сроки, о которых мы и говорили. Нет нового предмета для обсуждения, потому что это уже обсуждалось", - ответил он журналистам на вопрос, готов ли ЦБ обсуждать размер и сроки повышения имущественного ценза.

"Мы договорились, что должны обеспечить синхронизацию этих требований с теми нормами, которые есть в новом законе. И мы готовы это сделать, но просто для этого надо, чтобы закон был принят", - добавил он.

Банк России в январе опубликовал проект указания, по которому имущественный ценз для получения статуса квалифицированного инвестора с 1 января 2025 года будет повышен с нынешних 6 млн рублей до 12 млн рублей, а с 1 января 2026 года - до 24 млн рублей.

НАУФОР 5 февраля направила в ЦБ письмо с предложением дополнительно обсудить размер увеличения имущественного ценза, а также срок его введения. Он должен составлять не менее двух лет с даты вступления в силу закона, уточняющего критерии для получения статуса "квала", считает ассоциация.

Планы повысить имущественный ценз Банк России анонсировал еще летом 2022 года. Тогда регулятор говорил о планке в 30 млн рублей, но после критики участников рынка смягчил свою позицию. На ПМЭФ в июне 2023 года Мамута заявил, что ЦБ считает правильным повысить ценз до 24-25 млн рублей в два этапа. В июле на Финансовом конгрессе Банка России он уточнил, что ценз будет повышен сначала до 12 млн рублей, а затем до 24 млн рублей.

Концепция реформы квалификации, которую в прошлом году представил регулятор, предполагает, что в первую очередь будут учитываться опыт и знания инвестора, а имущественный критерий отойдет на второй план. Наличие 6 млн рублей само по себе ничего о квалификации не говорит, подчеркивал Мамута.

Законопроект, который уточняет критерии для получения статуса "квала", был внесен в Госдуму в конце ноября 2023 года. Согласно документу, инвестор будет признаваться квалифицированным, если соответствует требованиям по образованию, опыту работы, наличию ученой степени, размеру имущества, опыту совершения сделок или размеру дохода. Конкретные параметры по критериям в законопроекте не прописаны, их отдельно установит ЦБ. Закон должен вступить в силу через 180 дней после официального опубликования.