Катар задерживает поставки СПГ в Европу из-за атак в Красном море

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Катар, один из крупнейших экспортеров сжиженного природного газа (СПГ), сдвигает сроки поставок в Европу в связи с атаками йеменских повстанцев-хуситов в Красном море, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, Катар откладывает некоторые поставки в Европу на фоне того, что сроки перевозки грузов увеличиваются из-за кризиса в Красном море. Катар проинформировал некоторых европейских покупателей о задержках и переносе поставок, сообщили агентству трейдеры, знакомые с ситуацией.

Катар перераспределяет глобальные поставки для выполнения контрактных обязательств. Согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg, с 15 января перенаправлено, по меньшей мере, шесть грузов, которые шли в Европу, по пути вокруг мыса Доброй Надежды на юге Африки вместо более короткого маршрута через Красное море и Суэцкий канал.

По словам источников, знакомых с ситуацией, отгрузку СПГ компанией QatarEnergy, запланированную на начало февраля на терминале компании Edison в Адриатическом море в Италии, перенесли на конец месяца.

При этом Катар не сократил экспорт. По данным отслеживания судов, поставки СПГ из страны за последние две недели были примерно на 7% выше, чем за тот же период прошлого года.

После нападения ХАМАС на Израиль и начала операции израильских военных в секторе Газа некоторые группировки на Ближнем Востоке активизировали атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники стали обстреливать суда в Красном море, за чем последовали авиаудары США и Британии. Атаки хуситов затрагивают маршруты, на которые приходится 15% международного морского трафика. Путь через мыс Доброй Надежды удлиняет плавание на 10-14 дней.

Bloomberg отмечает, что хаос в регионе нарушил перевозки нефти из Саудовской Аравии и Ирака. 6 млн баррелей нефти Ирака, основного ближневосточного поставщика для Европы, пришлось отправить по альтернативному маршруту. Направлять суда через Красное море не желают и поставщики газа.

В администрации Суэцкого канала ранее в январе сообщили, что количество проходящих его судов снизилось на 40% за первые 11 дней января. По информации ВТО, поставки пшеницы через канал также снизились на 40%.