FT сообщила о просьбах США к КНР повлиять на Иран в связи с ситуацией с хуситами

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - США не один раз обращались к властям КНР с просьбой побудить Иран повлиять на йеменских мятежников-хуситов, атакующих суда в Красном море, сообщает во вторник Financial Times со ссылкой на источники.

"США просили Китай убедить Тегеран держать под контролем поддерживаемых им хуситов, которые атакуют коммерческие суда в Красном море. Но по словам американских официальных лиц, они увидели мало признаков помощи со стороны Пекина", - информирует издание.

Источники отметили, что советник США по нацбезопасности Джейк Салливан и его заместитель Джон Файнер в январе обсуждали этот вопрос в Вашингтоне с заведующим отделом международных связей Коммунистической партии Китая Лю Цзяньчао. При этом Лю Цзяньчао совершил поездку в Иран в декабре, после встречи в Сан-Франциско президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. До переговоров лидеров двух стран в американской администрации неоднократно призывали Китай повлиять на Иран: это было связано с тем, что союзные Тегерану группировки, на фоне боевых действий между Израилем и группировкой ХАМАС, стали все активнее атаковать американские силы в Ираке и Сирии.

"Но американские официальные лица отметили: у них есть мало свидетельств в пользу того, что Китай оказал хоть какое-то влияние на Иран для сдерживания хуситов, кроме умеренного заявления Пекина на прошлой неделе с призывом ко всем сторонам обеспечить безопасный проход судов через Красное море – важнейший путь для мировой торговли", - уточняет Financial Times.

Тем не менее один представитель властей США заявил, что Вашингтон продолжит говорить об этом вопросе с Пекином, хотя оснований для оптимизма немного. Другой источник пояснил, что есть указания на работу КНР по проблеме Ирана и хуситов, но не в значительных масштабах.

Хуситы периодически обстреливают суда и военные корабли в Красном море. Таким образом они выражают поддержку палестинским группировкам, ведущим бои против Израиля в секторе Газа. Йеменские мятежники не признают израильское государство и считают его территорию частью Палестины. Ряд крупных транспортных компаний на время отказались от отправки судов через Красное море и выбрали иные, более протяженные и дорогостоящие маршруты.

США и Великобритания в январе нанесли несколько серий ударов по объектам хуситов.

Вооруженная повстанческая группировка "Ансар Аллах", членов которой также называют хуситами, в настоящее время контролирует существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии.

Движение хуситов зародилось еще в 1990-х годах, однако приобрело большую известность и влияние в 2014 году, восстав против правительства Йемена и вынудив его уйти в отставку. С тех пор страна находится в состоянии гражданской войны. Официальное правительство Йемена в настоящее время базируется в Адене, его с 2022 года возглавляет президент Ришад Аль-Алими.