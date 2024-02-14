Инфляционные ожидания населения России в феврале снизились до 11,9%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения России в феврале снизились до 11,9% с 12,7% в январе, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России с 1 по 9 февраля 2024 года

Таким образом, ожидания в феврале почти вернулись на уровень сентября 2023 года (11,7%).

Оценка наблюдаемой населением инфляции в феврале снизилась до 15,2% с 16,3% в январе, вернувшись на уровень ноября 2023 года (15,1%).

Инфляционные ожидания у респондентов без сбережений в феврале снизились до 13,5% с 14,1%, со сбережениями - до 10,5% с 11,2%.

Оценка наблюдаемой инфляции у участников опроса без сбережений в феврале снизилась до 17,0% с 18,2%, со сбережениями - до 13,5% с 14,0%.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые ЦБ учитывает при принятии решения по ставке. Очередное заседание совета директоров по ставке пройдет 16 февраля (оно будет опорным).

Ценовые ожидания российских предприятий в феврале немного снизились, вернувшись на средний уровень 2023 года.