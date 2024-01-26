Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:24

ЕЭК одобрила квоту на беспошлинный ввоз до 100 тысяч тонн томатов в Россию

Россия запрашивала 130 тысяч тонн

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил квоты на беспошлинный ввоз томатов в Россию в объеме не более 100 тысяч тонн, что меньше того объема, о котором изначально запрашивала Россия - 130 тысяч тонн.

Как сообщил торговый блок ЕЭК, льгота будет предоставляться до конца мая 2024 года.

Решение затрагивает среднеплодные и крупноплодные томаты за исключением томатов ребристой, продолговатой и вишневидной формы (коды 0702 00 000 1, 0702 00 000 2, 0702 00 000 3 и 0702 00 000 4 ТН ВЭД ЕАЭС).

Также квота на беспошлинный ввоз томатов в объеме до 6 тысяч тонн томатов (код 0702 00 000 1) будет предоставлена Белоруссии.

"В настоящее время наблюдается тенденция по частичному переориентированию наших сельхозтоваропроизводителей с одних видов помидоров на другие. Кроме того, растет потребительский спрос. В связи с невозможностью резкого увеличения производства тепличных томатов сбалансировать рынок в краткосрочной перспективе помогут импортные поставки", - заявил через пресс-службу министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

В частности, речь идет о поставках из Турции, Китая, Египта и Ирана, продукция которых может быть сопоставима по ценам с отечественным производством, отметил Слепнев.

В декабре подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле России одобрила введение тарифной льготы на импорт в Россию в первом полугодии 2024 года 130 тысяч тонн томатов "для исключения риска возникновения недостатка этой продукции на внутреннем рынке".

ЕЭК Иран ЕАЭС Белоруссия Турция Андрей Слепнев Египет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Министрам поручено обдумать меры пресечения "серого" экспорта нефтепродуктов

Дело пензенского губернатора Белозерцева

Суд взыскал с фигурантов дела Шпигеля и Белозерцева 8,2 млрд рублей

Суд взыскал с фигурантов дела Шпигеля и Белозерцева 8,2 млрд рублей

Airbus запустил глобальный проект по утилизации самолетов в Китае

Грузия в 2023 году увеличила импорт природного газа из РФ на 16,5%

Грузия в 2023 году увеличила импорт природного газа из РФ на 16,5%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });