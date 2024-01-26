ЕЭК одобрила квоту на беспошлинный ввоз до 100 тысяч тонн томатов в Россию

Россия запрашивала 130 тысяч тонн

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил квоты на беспошлинный ввоз томатов в Россию в объеме не более 100 тысяч тонн, что меньше того объема, о котором изначально запрашивала Россия - 130 тысяч тонн.

Как сообщил торговый блок ЕЭК, льгота будет предоставляться до конца мая 2024 года.

Решение затрагивает среднеплодные и крупноплодные томаты за исключением томатов ребристой, продолговатой и вишневидной формы (коды 0702 00 000 1, 0702 00 000 2, 0702 00 000 3 и 0702 00 000 4 ТН ВЭД ЕАЭС).

Также квота на беспошлинный ввоз томатов в объеме до 6 тысяч тонн томатов (код 0702 00 000 1) будет предоставлена Белоруссии.

"В настоящее время наблюдается тенденция по частичному переориентированию наших сельхозтоваропроизводителей с одних видов помидоров на другие. Кроме того, растет потребительский спрос. В связи с невозможностью резкого увеличения производства тепличных томатов сбалансировать рынок в краткосрочной перспективе помогут импортные поставки", - заявил через пресс-службу министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

В частности, речь идет о поставках из Турции, Китая, Египта и Ирана, продукция которых может быть сопоставима по ценам с отечественным производством, отметил Слепнев.

В декабре подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле России одобрила введение тарифной льготы на импорт в Россию в первом полугодии 2024 года 130 тысяч тонн томатов "для исключения риска возникновения недостатка этой продукции на внутреннем рынке".