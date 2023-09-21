Уральский завод гражданской авиации создал дочернюю лизинговую компанию
Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) учредило дочернюю компанию ООО "Енисей Аэро Групп" (Москва) со 100%-й долей владения.
По данным ЕГРЮЛ, предприятие зарегистрировано 19 сентября. Основной вид деятельности - деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу).
Генеральным директором компании стал Олег Богомолов. Ему принадлежит московское ООО "Юнайтед Авиэйшн Рус", которое занимается оптовой торговлей транспортными средствами.
Комментарий пресс-службы УЗГА "Интерфаксу" пока получить не удалось.
Уральский завод гражданской авиации ведет работы по легкому многоцелевому самолету "Байкал" и турбовинтовому региональному самолету "Ладога", которые должны прийти на смену самолетам местных воздушных линий Ан-2, а также региональным Як-40, Ан-24 и Ан-26. Входящий в состав УЗГА дивизион "Двигатели" разрабатывает турбовальный двигатель ВК-800СМ.