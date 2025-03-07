Срок службы самолета Ан-26 планируется продлить с 50 до 60 лет

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - ФГУП "ГосНИИ гражданской авиации" (подведомственен Росавиации) заказал сертификационные работы по продлению назначенного срока службы самолетов Ан-26 всех модификаций с 50 лет до 60 лет, сказано в материалах закупки.

Результатом работ должно также стать увеличение ресурса самолета до очередного капитального ремонта с 20 тысяч до 26 тысяч летных часов.

Договор стоимостью более 7 млн рублей заключен 5 марта на основании закупки у единственного поставщика, с кем именно - не раскрывается. Работы должны быть выполнены до 26 января 2028 года.

О продлении ресурса советского транспортника Ан-26 (а также пассажирского Ан-24) ранее просили региональные авиакомпании, в том числе "Ангара", "ИрАэро", "Полярные авиалинии". Число этих самолетов, эксплуатирующихся в России, на конец 2023 года оценивалось в порядка 100 единиц, а средний возраст - в 50 лет. Четверть парка перестанет летать менее чем через пять лет, предупреждали авиакомпании. Замена Ан-24 и Ан-26 на сегодня отсутствует, констатировали эксплуатанты. Авиапром занимается разработкой новых региональных самолетов, в том числе Ил-114-300 и "Ладога", однако сроки их поставок были отложены.

Согласно Комплексной программе развития авиаотрасли (КПГА), поставка первых трех Ил-114-300 (заявленная вместимость - до 68 пассажиров) ожидается в 2026 году - тогда как ранее предполагалась в 2024-м. Всего к 2030 году планируется произвести 51 такой лайнер. Работы ведут предприятия ПАО "ОАК" "Ростеха". Сертификация Ил-114-300 должна завершиться до конца 2025 года, сообщал в начале марта глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Описывая стадию разработки 44-местной "Ладоги" (ею занимается "Уральский завод гражданской авиации", УЗГА), Алиханов заявил, что сейчас ведется строительство фюзеляжа первого из запланированных четырех опытных образцов - его готовность составляет около 90%. В соответствии с КПГА, первые 35 серийных "Ладог" должны быть выпущены в 2028 году, всего до 2030 года планируется построить 105 единиц.

На площадке УЗГА в Екатеринбурге также планируется производить девятиместные "Байкалы". Их поставки, по словам главы Минпромторга, ожидаются с конца 2026 года. В ближайшее время планируется объявить отбор разработчиков на завершающую часть опытно-конструкторских работ по самолету. Действующая публичная редакция КПГА предполагает поставки первых пяти "Байкалов" в 2025 году, а всего к 2030 году планируется произвести 139 таких машин.