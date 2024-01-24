ФАС запросит у нефтяников динамику цен на бензин в опте и мелкооптовом сегменте

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба запросит у вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) данные о разнице динамики цен бензина и дизельного топлива в опте и мелкооптовом сегменте, говорится в сообщении пресс-службы ФАС.

"На Биржевом комитете ФАС приняла решение запросить данные ВИНК о разнице динамики цен бензина и дизеля в оптовом и мелкооптовом сегменте. В декабре 2023 года оптовая стоимость нефтепродуктов значительно снизилась. Однако, как показывает мониторинг, это не в полной мере нашло отражение в мелкооптовом сегменте. Служба в ближайшее время направит запросы информации в компании о необходимости представить динамику изменения цен с сентября 2023 года по настоящее время", - говорится в сообщении.

К основным потребителям мелкооптового сегмента относятся независимые АЗС, промышленные предприятия, аграрии, транспортные предприятия-перевозчики, строительные компании и т.д.

Как сообщалось, биржевые цены на бензины растут с 10 января, когда появились первые слухи о выходе в ремонт одной из установок на НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ). Компания подтвердила это лишь 12 января, не уточнив, что это за установка и как долго она не будет работать.

Вице-премьер РФ Александр Новак 19 января провёл совещание по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. На этой встрече нефтяные компании сообщили о планах наращивания производства бензина и ДТ в 2024 году, сроки и график ремонтов НПЗ будут оптимизированы. Вице-премьер поручил нефтяным компаниям продолжать контролировать уровень цен на АЗС.