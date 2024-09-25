"Силовые машины" разрабатывают газовые турбины повышенной мощности 200 и 300 МВт

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - АО "Силовые машины" в настоящее время ведет разработку газовых турбин мощностью 200 МВт и 300 МВт, сообщил на конференции "Территория энергетического диалога" генеральный конструктор компании Александр Ивановский.

"Планируем следующим этапом реализовать проект турбины мощностью 200 МВт. Он достаточно легко получается на базе того, что мы уже сделали: камера сгорания на базе газовой турбины ГТЭ-65, компрессор с использованием задела по ГТЭ-170 и проточная часть турбины, масштабированной по ГТЭ-65. Следующий этап - создание турбины 300 МВт, мы уже приступили к рисованию этого проекта. Рассчитываем, что поэтапно выйдем на серийное производство турбин", - сказал он.

Концерн сейчас производит газовые турбины ГТЭ-170, а также ведет работу над газовой турбиной типа ГТЭ-65. По словам Ивановского, головной образец турбины типа ГТЭ-65 будет готов в I-II квартале 2025 года.

Машиностроительный концерн "Силовые машины" производит и поставляет оборудование для ГЭС, ТЭС и АЭС, а также электростанций с комбинированным парогазовым циклом.