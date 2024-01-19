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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:06

Объем золота в резервах РФ за 2023 год почти не изменился

Объем золота в резервах РФ за 2023 год почти не изменился
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Объем запасов монетарного золота в составе международных резервов России на начало 2024 года составил 75 млн унций на $155,9 млрд, сообщил ЦБ РФ.

В натуральном выражении это соответствует уровню на начало 2023 года. В течение года ЦБ РФ сократил запасы на 0,1-0,2 млн унций, но к осени снова докупил недостающий объем.

При этом стоимость золота в резервах за 2023 год из-за роста цен на этот металл подскочила на 15%. Доля золота в общем объеме резервов РФ выросла с 23% до 26%.

ЦБ РФ активно покупал золото в 2014-2019 годах и лидировал среди мировых центробанков по объему закупок. Однако весной 2020 года объявил, что приостанавливает закупку драгметалла - и действительно, с тех пор динамика объема золота в резервах стала менее выраженной.

ЦБ РФ Банк России
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