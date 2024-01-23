"Делимобиль" анонсировал IPO на Мосбирже

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - ПАО "Каршеринг Руссия", оказывающее каршеринговые услуги под брендом "Делимобиль", официально объявило о намерении провести IPO на "Московской бирже".

Как говорится в пресс-релизе компании, листинг и начало торгов ожидаются в конце января - первой половине февраля.

В IPO смогут принять участие российские квалифицированные и неквалифицированные инвесторы-физлица и российские институциональные инвесторы. В качестве андеррайтеров размещения "Делимобиль" привлек Газпромбанк, БКС и "Синару", сообщила компания на ленте раскрытия. В проспекте, опубликованном во вторник утром, упоминаются и другие потенциальные организаторы: "Атон", "Алор+", "Ньютон Инвестиции", "Ренессанс Брокер", "Финам", Райффайзенбанк, ИФК "Солид".

"Основную часть" предложения составят акции, выпущенные в рамках допэмиссии, говорится в сообщении. Точного соотношения между первичным и вторичным компонентом IPO в сообщении не приводится. По итогам размещения в свободном обращении окажется до 10% акций компании.

"Существующий единственный акционер компании, ООО "Делимобиль Холдинг", не планирует продавать находящиеся в обращении акции и после IPO сохранит контроль для реализации стратегии роста", - говорится в сообщении "Делимобиля".

Привлеченные в ходе IPO средства "Делимобиль" направит на дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели.

Накануне компания сообщила, что основное операционное юрлицо "Делимобиля" – ПАО "Каршеринг Руссия" – перешло во владение ООО "Делимобиль Холдинг"; ранее ПАО на 100% принадлежало Delimobil Holding S.A. ООО "Делимобиль Холдинг", в свою очередь, также принадлежит Delimobil Holding S.A.

На октябрь 2021 года бенефициарным владельцем 68,22% Delimobil Holding S.A. являлся Винченцо Трани, в число акционеров холдинговой структуры на тот момент также входила аффилированная с группой ВТБ Nevsky Property Finance Ltd. (13,39%).

В декабре Delimobil Holding S.A. одобрил дробление акций "Каршеринг Руссия", в результате которого 10 млн ценных бумаг номиналом 0,01 руб. были конвертированы в 160 млн акций номинальной стоимостью 0,000625 руб. Одновременно было принято решение о дополнительном размещении 48 млн акций (30% после дробления) "Каршеринга Руссия" по открытой подписке и о получении акционерным обществом статуса публичного (преобразование в ПАО состоялось 11 января - ИФ).

Во вторник компания опубликовала уведомление для акционеров (по состоянию на 1 декабря 2023 года - ИФ) о преимущественном праве приобретения акций в рамках допэмиссии, оно действует до 2 февраля.

"Делимобиль" основан в 2015 году, на сегодняшний день оказывает услуги в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону. Аудитория проекта превышает 9 млн пользователей, автопарк – более 24,2 тыс. машин. На конец сентября 2023 года доля "Делимобиля" на рынке каршеринга в РФ – 40%, в Москве – 50% (данные Б1).

В 2021 году Delimobil Holding S.A. планировал провести IPO на NYSE с параллельным листингом в Москве, однако сделка была отложена в последний момент. Весной 2022 года в интервью "Интерфаксу" Винченцо Трани говорил о возможности проведения IPO в течение двух лет.