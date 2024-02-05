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"Делимобиль" увеличивает объем IPO до 4,2 млрд руб. на фоне высокого спроса

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") объявило об увеличении объема IPO на фоне высокого интереса в рамках сбора заявок со стороны институциональных инвесторов.

"В условиях повышенного спроса компания приняла решение об увеличении размера предложения до 4,2 млрд рублей, включая акции, составляющие объем возможной стабилизации в размере до 15% размера предложения", - говорится в пресс-релизе "Делимобиля".

Изначально компания сообщала, что базовый размер IPO ожидается в пределах 3 млрд рублей. В компании пояснили "Интерфаксу", что изначальный общий объем сделки, с учетом стабилизационного опциона, мог составить до 3,5 млрд.

29 января компания установила диапазон цены размещения в размере 245-265 руб. за акцию; ее капитализация, исходя из диапазона, оценивалась в 39,2-42,4 млрд рублей без учета допэмиссии.

Увеличение предложения произойдет за счет допэмиссии; ООО "Делимобиль Холдинг", являющееся единственным акционером ПАО, продавать принадлежащие ему акции не планирует.

Сбор заявок на IPO завершится 5 февраля (15:00 по московскому времени). На эту же дату запланировано заседание совета директоров, в повестку которого включен вопрос об определении цены размещения акций "Каршеринг Руссия", размещаемых по открытой подписке.

Компания ожидает, что торги акциями "Делимобиля" на МосБирже стартуют не позднее 7 февраля. Механизм стабилизации будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.

Параметры сделки предусматривают стандартное полугодовое обязательство lock up, которое берут на себя сама компания и ее контролирующие лица.

Делимобиль Каршеринг Руссия
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