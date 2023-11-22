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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

Инвестиции в развитие нефтегазохимии до 2030 года превысят 3 трлн рублей

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Инвестиции в развитие нефтегазохимических производств могут составить 3-3,5 трлн рублей до 2030 года, сообщил в Совете Федерации вице-премьер Александр Новак.

"С 2021 года применяется механизм заключения инвестиционных соглашений с производителями нефтегазохимической продукции о создании новых и модернизации действующих мощностей. Уже заключено 5 инвестиционных соглашений. Общий объем планируемых инвестиций в нефтегазохимию составит к 2030 году около 3-3,5 трлн рублей", - сказал он.

Новак напомнил, что продолжается строительство нефтегазохимического комплекса в Усть-Луге, Амурского газохимического комплекса, Амурского ГПЗ, Иркутского завода полимеров.

"Развитие сектора будет способствовать импортозамещению нефтехимической продукции на внутреннем рынке, а также росту несырьевого неэнергетического экспорта", - добавил он.

В октябре 2020 года был принят закон о введении обратного акциза на этан и сжиженные углеводородные газы (СУГ). Документ устанавливает ставки акциза на 2022 год в размере 9 тысяч рублей за тонну этана и 4 500 рублей за тонну СУГ. При этом акциз на СУГ будет увеличиваться с 2024 года на 1 тысячу рублей каждый год с тем, чтобы составить 7,5 тысячи рублей к 2026 году.

Для того чтобы получить обратный (отрицательный - ИФ) акциз на этан либо СУГ, компании должны были либо ввести новые перерабатывающие мощности производительностью более 300 тысяч тонн в год, либо заключить до 1 января 2023 года с Минэнерго специальное инвестиционное соглашение и в период с 2022 по 2027 год инвестировать в новые мощности не менее 65 млрд рублей.

Такие инвестсоглашения подписали "Каспийская инновационная компания", "Уфаоргсинтез" и "СИБУР" (по проектам "Нижнекамскнефтехима", "Казаньоргсинтеза" и "ЗапСибНефтехима").

Александр Новак Минэнерго СИБУР Уфаоргсинтез
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