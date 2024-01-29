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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

"Норникель" в IV квартале сократил выпуск палладия на 17%

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - "Норникель" в IV квартале 2023 года сократил производство палладия на 17% к аналогичному периоду 2022 года, до 547 тысяч унций, сообщила компания.

Выпуск платины составил 136 тысяч унций, снизившись на 15% год к году. Снижение было обусловлено уменьшением добычи руды во II и III кварталах.

"Ожидается, что восстановление добычи руды в четвертом квартале приведет к росту производства металлов платиновой группы в первом квартале 2024 года", - отмечает компания.

По итогам 2023 года производство палладия снизилось на 4% - до 2,692 млн унций, а платины выросло на 2%, до 664 тысяч унций. Разнонаправленная динамика была связана с изменением соотношения металлов платиновой группы в структуре перерабатываемого сырья.

Производство палладия и платины из собственного сырья в прошлом году превысило прогноз (составлял 2 407-2 562 тысячи унций и 604-643 тысячи унций соответственно), отмечает компания.

Норникель
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