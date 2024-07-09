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Возможным партнером "Норникеля" по медному СП в Китае названа China Copper

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Компания China Copper, принадлежащая крупнейшему производителю алюминия Chinalco, может стать партнером "Норникеля" по СП в Китае, куда ГМК планирует перенести свои медеплавильные мощности, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

"Норникель" не комментирует эту тему. Chinalco и China Copper не ответили на просьбы Reuters о комментарии.

О планах перенести мощности Медного завода из Норильска в Китай, создав СП с партнерами в этой стране, "Интерфаксу" в конце апреля рассказал президент "Норникеля" Владимир Потанин. Это позволит решить проблему модернизации завода, усложнившуюся из-за проблем с западным оборудованием, а также урегулировать сложности с расчетами и уйти от скидок, которые "Норникель" вынужден предоставлять из-за отказов части европейских клиентов от российских металлов. Также "Норникель" рассчитывает получить компетенции в производстве батарейных материалов.

По данным источников Reuters, China Copper - единственный возможный партнер по СП, так как ее материнская компания Chinalco напрямую подконтрольна правительству КНР и уполномочена принимать решения по проектам с участием иностранных партнеров, в отличие от других китайских компаний. Руководители China Copper были в Москве в июне, чтобы обсудить возможное СП, сообщили собеседники агентства.

Площадка может быть расположена в таких китайских городах, как Фанчэнган и Циньчжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе; рассматривается также Циндао в провинции Шаньдун. Решение о создании СП будет принято в ближайшие несколько месяцев; продукция, скорее всего, будет потребляться внутри КНР.

Мощность нового предприятия составит 450 тысяч тонн меди в год - примерно 2% от глобального объема производства. В 2023 году "Норникель" выпустил 356 тысяч тонн рафинированной меди на своей норильской площадке, а с учетом Быстринского ГОКа в Забайкалье - 425 тысяч тонн.

С переносом устаревших мощностей Медного завода в Китай "Норникель" сможет ликвидировать препятствие для развития Норильского промышленного района и Талнаха, объяснял Потанин.

Компания планирует инвестировать 300 млрд рублей в расширение добывающих и обогатительных мощностей в Норильске, включая рост мощности Талнахской фабрики на 80%, строительство нового карьера "Медвежий ручей" мощностью 7 млн тонн и развитие рудников Талнахского рудного узла.

Мощности в Китае, как ожидается, будут построены до середины 2027 года, процесс синхронизируется с выбытием мощностей на Медном заводе. "Норникель" намерен поставлять на новую площадку около 2 млн тонн медного концентрата в год.

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