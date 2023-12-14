МТС-банк планирует учредить дочернюю микрокредитную компанию

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров МТС-банка на заседании 15 декабря рассмотрит вопрос создания микрокредитной компании "М-Финанс", свидетельствуют материалы кредитной организации.

Микрокредитная компания (МКК) - это вид микрофинансовой организации, которая имеет право привлекать средства юрлиц и акционеров, но не может привлекать средства физлиц (не являющихся их учредителями) и выпускать облигации. Закон запрещает МКК выдавать одному заемщику потребительские займы на общую сумму свыше 500 тыс. рублей.

МТС-банк по итогам третьего квартала 2023 года занимал 27-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Банк принадлежит телеком-компании МТС, 42,085% которой владеет АФК "Система".

В третьем квартале 2023 года МТС-банк увеличил чистую прибыль в 1,8 раза, до рекордных 5,1 млрд рублей. Чистая прибыль за 9 месяцев составила 10,9 млрд рублей против 1,6 млрд рублей за тот же период прошлого года.

Кредитный портфель банка на конец сентября составил 313,6 млрд рублей, показав прирост с начала года на 23%. Его клиентами являются 3,1 млн человек.