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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

ЦБ получил первые расчеты банков о снижении маржинальности льготной ипотеки

Регулятор пытается разобраться с ситуацией

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Банк России получил первые расчеты банков о снижении маржинальности выдачи льготных ипотечных кредитов и продолжает следить за ситуацией с введением кредитными организациями комиссий для застройщиков.

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Об этом на расширенном заседании комиссии РСПП по жилищной политике заявил начальник центра анализа рынка недвижимости департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Копылов.

"Мы сейчас очень плотно общаемся с ведущими банками на тему того, чтобы все-таки понять, что стоит за выводами о снижении прибыльности, какие расчеты в основе этого лежат. Мы запросили и получили первые расчеты. Сейчас идет активный процесс, уже прошли первые обсуждения", - сообщил Копылов.

Введение банками комиссий для застройщиков является следствием того, что в какой-то момент масштабы льготной ипотеки не были ограничены, отметил он.

"Мы выражаем озабоченность, видим риски и в рамках наших компетенций и возможностей предпринимаем меры, чтобы с ситуацией разобраться. Дальше, по результатам этого, будем смотреть, что и как можно будет сделать", - подчеркнул Копылов.

Комиссии искажают механизм ценообразования на рынке недвижимости. "Всем совершенно понятно, что, безусловно, застройщики будут пытаться переносить те дополнительные расходы, которые они вынуждены нести в связи с уплатой комиссии, на конечного потребителя, то есть на покупателя квартиры", - добавил представитель ЦБ.

Дополнительно увеличится разрыв в ценах между первичным и вторичным жильем. Вопросы у регулятора в таком случае вызывает стоимость обеспечения по кредитам и уровень их резервирования банками, отметил он.

Ужесточение условий выдачи льготной ипотеки и снижение субсидий привели к тому, что крупнейшие банки начали вводить комиссии для застройщиков. ЦБ ранее заявил, что эта ситуации создает риски, снижает прозрачность, ослабляет конкуренцию и повышает сегментированность рынков ипотечного кредитования и проектного финансирования.

Банк России также предложил оператору программы - АО "ДОМ.РФ" - рассмотреть вопрос расширения лимита на выдачу льготных ипотечных кредитов для банков, которые комиссии не вводят. "Мы рассчитываем, что отчасти какой-то балансирующий эффект в текущем краткосрочном периоде на ситуацию это может оказать", - заявил Копылов.

Большинство льготных ипотечных кредитов, по разным оценкам - 80-90%, выдается узкой группой крупнейших банков, они же являются инициаторами введения комиссий, отметил представитель ЦБ. "Вопрос, насколько это нарушает равноправие сторон, тоже требует дополнительного анализа", - подчеркнул он.

Сбербанк оценил падение доходности по льготной ипотеке с июля по декабрь 2023 года в 1,8 процентного пункта (п.п.), по март 2024 года - в 2,8 п.п. Маржа от выдачи льготных ипотечных кредитов даже с учетом субсидирования ставки с марта из-за ужесточения регулирования (ЦБ повысит надбавки к коэффициентам риски по ипотеке с высоким показателем долговой нагрузки) будет нулевой, заявил ранее на заседании комиссии РСПП исполнительный директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Артем Герасимович.

Банк России Домклик Минфин Сбербанк Александр Копылов ДОМ.РФ
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