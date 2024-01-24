Минфин РФ готовит комплексное предложение по всем льготным программам ипотеки

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Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Минфин РФ намерен подготовить комплексное предложение по всем льготным программам ипотеки, статистика показывает, что сейчас они не являются эффективной мерой поддержки, заявил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков.

"Конечно, поручение президента было продлить семейную ипотеку, она несомненно будет продлена, но мы должны (...) исходить из того, что льготные программы должны быть эффективной мерой поддержки. Данные, статистика, которые есть сейчас, показывают, что сейчас эффективной мерой поддержки льготные программы не являются. Их нужно трансформировать, в том числе и семейную ипотеку, чтобы при ее продлении она помогала именно семьям, именно тем, на кого она нацелена", - заявил Чебесков, добавив, что Минфин сейчас готовит комплексные предложения по всем программам.

Он также заявил, что министерство мониторит ситуацию на рынке льготной ипотеки, где банки после корректировки условий программ стали брать с застройщиков комиссии за каждый выданный льготный кредит. Банки утверждают, что такая схема позволяет им компенсировать потери, который они несут после изменений правил выдачи льготной ипотеки.

"Мы держим ситуацию на контроле, мониторим, с банками тоже работаем. (...) Таких дисбалансов на рынке тоже не должно быть, то есть не должно быть и проблем у застройщиков с банками с этой комиссией. То есть мы этот вопрос будем решать комплексно. Но мы ситуацию держим на контроле, и он будет решен", - заявил замминистра.

Ужесточение условий выдачи льготной ипотеки и снижение маржинальности этого продукта привели к тому, что банки начали вводить комиссии для застройщиков за каждого клиента, оформившего льготную ипотеку. Первым их ввел Сбербанк, как следует из его презентации, с 11 января его комиссия для застройщиков по льготной ипотеке по ставке 8% составляет 7,5% от суммы кредита, по семейной ипотеке - 8,4%, по IT-ипотеке - 8,9%, по Дальневосточной и Арктической ипотеке - 11,5%. Кроме того, теперь банк выдает льготную ипотеку на покупку квартиры только у аккредитованных им застройщиков.

Вслед за Сбербанком комиссии начали вводить и другие крупные участники ипотечного рынка, что привело к недовольству застройщиков. Некоторые из них отказались работать с банками по новым условиям.

ЦБ заявил, что введение банками комиссий для застройщиков при выдаче ипотеки с господдержкой создает риски, снижает прозрачность, ослабляет конкуренцию и повышает сегментированность рынков ипотечного кредитования и проектного финансирования.