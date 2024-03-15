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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:46

Индия в январе нарастила импорт СПГ в полтора раза на фоне снижения мировых цен

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Индия в январе 2024 года импортировала 2,137 млн тонн сжиженного природного газа, что на 48% больше, чем в январе 2023 года (1,441 млн тонн), сообщило министерство торговли и промышленности государства. Это максимальный уровень за последние семь месяцев (с мая 2023 года).

Средняя цена импорта сложилась на уровне $436 за тысячу кубометров после $458 в декабре 2023 года. Покупательная способность Индии чутко реагирует на снижение мировых цен.

Почти половину общего объема поставил Катар - 1,05 млн тонн; далее следуют ОАЭ и США.

Прямых поставок СПГ из России в Индию в январе не было. Пришел один груз из Камеруна. Из Камеруна в Индию поставляется газ в рамках своповой схемы внутри портфеля Gazprom Marketing & Trading (после конфискации Германией компания сменила название на SEFE), тогда как газ с "Ямала СПГ" направляется по другим адресам. Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

В долгосрочной перспективе с Индией, Китаем и странами Юго-Восточной Азии связаны ожидания роста мирового рынка СПГ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что в 2024 году потребление природного газа в Индии вырастет на 6% благодаря росту промышленного спроса (включая сектор минеральных удобрений), сильного потребления в энергетике, а также в связи с развитием локальной распределительной инфраструктуры.

Индия Катар
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