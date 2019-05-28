Индия стала главным СПГ-рынком для "Газпрома" в 2018 году

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Основным направлением поставок сжиженного природного газа (СПГ) из торгового портфеля Группы "Газпром" по итогам 2018 года впервые стала Индия (19% или 0,76 млн тонн), сообщила компания.

В 2018 году из 3,97 млн тонн СПГ, поставленных из торгового портфеля "Газпрома", на страны АТР пришлось 2,95 млн тонн или 74%.

Хинди Русси Бхай Бхай

Согласно документам компании, в 2017 году поставки СПГ в Индию составили лишь 208,1 тыс. тонн из общего объема поставок в 3,3 млн тонн СПГ в год (то есть 6%). Таким образом, поставки увеличились в 3,6 раза.

В 2018 году начал действовать контракт "Газпрома" и индийской GAIL, который российская компания обеспечивает закупками с "Ямал СПГ". В 2018-2019 годах объем поставок должен составить 0,5 млн т/г. "Газпром" имеет контракт на закупку СПГ с проекта "Ямал СПГ" до 2,5 млн т/г, первая очередь которого заработала в конце декабря 2017 года, а отгрузки по долгосрочным контрактам начались со второго квартала 2018 года. Впрочем "Газпром" договорился убрать в контракте с "Ямал СПГ" привязку к индийскому порту. Ранее глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова говорила, что "Газпром" изучает возможность своповых операций в порту Зебрюгге со сжиженным природным газом, который планирует закупать с проекта "Ямал СПГ".

Япония утратила первенство

В 2017 году основным рынком сбыта СПГ для GMT была Япония, где компания продавала треть газа из своего портфеля. Но доля Японии в портфеле снизилась не только за счет роста Индии, но и в абсолютном выражении.

Gazprom Marketing & Trading (GMT) закупал газ в основном у дочерней компании "Газпрома" - Sakhalin Energy, продавая газ главным образом на близлежащих рынках. Так, крупнейший покупатель СПГ в мире - соседняя с Сахалином Япония - в 2017 году купила 1,26 млн тонн СПГ у "Газпрома", а в 2018 году - лишь 0,64 млн тонн СПГ, следует из данных "Газпрома".

"Нельзя сказать, что компания Gazprom Marketing & Trading приостановила закупки СПГ с проекта "Сахалин-2". Gazprom Marketing & Trading является одним из покупателей по долгосрочным контрактам, и в портфеле этой компании мы можем наблюдать 0,9 млн тонн ежегодных поставок. Помимо этого, также есть спотовые объемы, которые закупает Gazprom Marketing & Trading", - прокомментировала во вторник зампредправления "Газпрома" Бурмистрова информацию, что Sakhalin Energy получила право сама продавать СПГ на китайском рынке, в то время как ранее СПГ на китайском рынке продавали в основном дочерние компании акционеров Sakhalin Energy.

"Что касается компании Sakhalin Energy Investment Company, то мы прекрасно понимаем, что компания и ранее реализовала объемы и продолжает реализовывать. Действительно, были подписаны соглашения, master sales agreement (это не договоры купли-продажи) с контрагентами, в том числе в Китае. Одним из таких является компания PetroChina, для того чтобы оптимизировать возможности поставок и продавать по спотовым ценам на спотовом рынке", - сказала глава "Газпром экспорта".

Ранее сообщалось, что оператор СРП-проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy в 2018 году заключила первый прямой контракт на поставку СПГ с компаниями Китая.

По словам коммерческого директора компании Андрея Охоткина, "в работе еще шесть договоров - в 2019 году мы планируем дальнейшую торговую экспансию в эту страну". "Компания уже имеет опыт поставок в эту страну через трейдинговые компании, аффилированные с нашими акционерами", - заметил он.