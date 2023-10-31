Samsung в III кв. сократила чистую прибыль на 38%, операционную - на 78%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Южнокорейская Samsung Electronics Co., крупнейший мировой производитель полупроводниковой продукции и смартфонов, в третьем квартале сократила чистую прибыль на 38%, согласно окончательным данным.

Как сообщается в презентации компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила 5,84 трлн вон ($4,3 млрд) против 9,39 трлн вон за аналогичный период прошлого года.

Операционная прибыль Samsung рухнула на 78% - до 2,43 трлн вон. При этом бизнес по выпуску чипов зафиксировал убыток в размере 3,75 трлн вон.

Выручка уменьшилась на 12% - до 67,4 трлн вон.

Котировки акций Samsung снизились на 0,6% по итогам торгов во вторник.