ФАС проверит обоснованность установления банками комиссий для застройщиков

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оценит обоснованность установления комиссии банками для застройщиков, ведомство уже направило запросы в шесть кредитных организаций, говорится в сообщении ФАС.

"В связи с информацией в СМИ и поступившими в ведомство жалобами граждан и застройщиков на действия банков ФАС России направила запросы в кредитные организации с целью анализа обоснованности решений об установлении такой комиссии", - сказано в сообщении.

Ранее Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, банк "ФК Открытие" и Совкомбанк внесли изменения в условия выдачи ипотечного займа с господдержкой, отмечает ФАС.

Банки начали вводить комиссии для застройщиков за каждого клиента, оформившего льготную ипотеку, после ужесточения условий госпрограмм в конце прошлого года в связи со снижением маржинальности этого продукта. Первым комиссии ввел Сбербанк, как следует из его презентации, с 11 января его комиссия для застройщиков по льготной ипотеке по ставке 8% составляет 7,5% от суммы кредита, по семейной ипотеке - 8,4%, по IT-ипотеке - 8,9%, по Дальневосточной и Арктической ипотеке - 11,5%. Кроме того, теперь банк выдает льготную ипотеку на покупку квартиры только у аккредитованных им застройщиков.

Вслед за Сбербанком комиссии начали вводить и другие крупные участники ипотечного рынка, что привело к недовольству застройщиков. Некоторые из них отказались работать с банками по новым условиям.

ЦБ РФ ранее заявлял, что введение комиссий для застройщиков при выдаче ипотеки с господдержкой создает риски, снижает прозрачность, ослабляет конкуренцию и повышает сегментированность рынков ипотечного кредитования и проектного финансирования.

Директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов заявлял, что льготная ипотека остается выгодной для банков и после ужесточения ее параметров: маржа упала, но остается в плюсе, и кредитные организации, заявляя о ее убыточности, манипулируют цифрами. "Мы в процессе, ведем диалог с банками, ждем от них цифры, дискутируем с ними. Есть элемент (это мое оценочное суждение) лукавства с их стороны в этих расчетах", - говорил Данилов на пресс-конференции во вторник.