ЦБ проверит, корректно ли оценивается справедливая стоимость ипотечных залогов

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Банковские комиссии для застройщиков по льготной ипотеке могут привести к росту цен на жилье, ЦБ РФ проверит корректность оценки справедливой стоимости ипотечных залогов, говорится в докладе ЦБ "Региональная экономика".

В январе 2024 года крупнейшие банки ввели комиссии для застройщиков до 10% от суммы кредита по льготной ипотеке.

"Новые комиссии, скорее всего, будут перенесены в цены. Уже сейчас цена на одну и ту же квартиру отличается в зависимости от банка, в котором кредитуется покупатель. Банк России видит в этом риски для ипотечных заемщиков и будет проверять корректность оценки банками справедливой стоимости ипотечных залогов", - говорится в докладе.

Как отмечает ЦБ, в целом по России в 2023 году цены на первичное и вторичное жилье росли медленнее, чем в 2022 году. Темп их годового прироста приблизился к уровню инфляции. Стоимость жилья продолжала расти за счет повышенного спроса, роста себестоимости строительства из-за повышения цен на стройматериалы и увеличения заработной платы при нехватке трудовых ресурсов.

Ипотека с государственной поддержкой имеет высокую привлекательность из-за низких ставок, но стимулирует рост цен на жилье. Это заметно на первичном рынке: в третьем квартале 2023 года средняя цена квадратного метра по отношению к третьему кварталу 2022 года увеличилась на 11%, а по отношению к третьему кварталу 2020 года (начало действия программы льготного кредитования) - на 76%. В таких условиях часть потенциальных покупателей вернулась на вторичный рынок жилья, где стоимость квадратного метра может быть ниже на 40%. На Урале, например, приобретение в ипотеку вторичного жилья обходится покупателю заметно дешевле, чем новостройка в той же локации, из-за весомой разницы в стоимости, отмечает регулятор. По его данным, существенно выросли цены на жилье в Приволжье, Сибири, на Урале и Северном Кавказе.

Ужесточение условий выдачи льготной ипотеки в декабре 2023 года привело к снижению маржинальности продукта. Чтобы компенсировать недополученные доходы, банки начали вводить комиссии для застройщиков за каждого клиента, оформившего льготную ипотеку. Первым их ввел Сбербанк, вслед за ним эту практику начали внедрять и другие крупные участники ипотечного рынка, что привело к недовольству застройщиков. Некоторые из них отказались работать с банками по новым условиям.

ЦБ заявил, что введение банками комиссий для застройщиков при выдаче ипотеки с господдержкой создает риски, снижает прозрачность, ослабляет конкуренцию и повышает сегментированность рынков ипотечного кредитования и проектного финансирования. Не одобрили подобную практику и в Минфине.