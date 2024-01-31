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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

На "Мосбирже" ожидают проведение более 20 IPO и SPO в 2024 году

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - "Московская биржа" видит рост интереса компаний к проведению IPO и SPO по сравнению с прошлым годом, в 2024 году может состояться более 20 сделок, но итоговое число будет зависеть от рыночной конъюнктуры, сообщил управляющий директор биржи Владимир Крекотень на конференции "Финансовый рынок. Новые ориентиры в меняющемся мире".

"Мы видим тот пайп-лайн сделок, которые есть у инвестдомов, понимаем, что это существенно большая цифра, чем 13 состоявшихся сделок в 2023 году. Но, на мой взгляд, все будет зависеть от конъюнктуры. И спроса, и процентной ставки, и, соответственно, того, как себя будут вести финансовые рынки в 2024 году. Очень надеюсь, что мы увидим цифру больше 20", - сказал он.

В 2023 году на "Мосбирже" прошло девять IPO и четыре SPO, напомнил он.

Директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова в декабре говорила "Интерфаксу", что провести IPO в 2024 году планируют больше эмитентов, чем в 2023 году, в первом полугодии готовятся выйти на биржу около 7-8 компаний.

Московская биржа Наталья Логинова Владимир Крекотень
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