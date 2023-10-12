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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:15

Глава набсовета "Мосбиржи" прогнозирует двузначное число IPO в 2024 году

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" ждет, что в 2024 году число IPO будет двузначным, но объемы могут быть небольшими, сообщил председатель наблюдательного совета биржи Сергей Швецов. Он заявил об этом на Уральской конференции НАУФОР.

"Возвращаясь к IPO, у нас пять IPO плюс SPO в этом году против одного в прошлом, это вообще удивительно, что в прошлом году что-то было, поэтому я бы эти цифры, пять, расценивал бы как начало большого нового пути, который ориентируется на собственные внутренние ресурсы. И я очень надеюсь, что в следующем году это будет двузначная цифра", - сказал Швецов.

"Не могу правда обещать хорошие результаты по абсолютной сумме привлечения. Мы сейчас видим маленькие привлечения, это реальность не только в России, но и на международных рынках", - заметил он.

Председатель правления "Мосбиржи" Юрий Денисов в сентябре говорил, что до конца 2023 года ожидаются новые IPO. На рынок, по его словам, хотят выйти много компаний.

"Когда именно - зависит от рынка", - отмечал он.

В июне Денисов говорил об ожиданиях порядка 10 IPO в 2023 году, а в ближайшие годы - до 40.

Московская биржа Сергей Швецов Юрий Денисов
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