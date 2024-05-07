Новак заявил, что текущие цены на нефть отражают рыночные факторы

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Текущая цена на нефть отражает рыночную ситуацию на рынке, прокомментировал журналистам и.о. вице-премьера Александр Новак снижение котировок.

"$5 за баррель - не такая большая волатильность", - сказал он, отвечая на вопрос, является ли снижение цены следствием того, что рынок перестал закладывать премию из-за роста напряженности на Ближнем Востоке.

"Рынок реагирует на наличие остатков, на спрос, на темпы роста экономик в мире, поэтому цена абсолютно нормальная, адекватно отражающая текущую ситуацию", - подчеркнул Новак.