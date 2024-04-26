Суд отклонил апелляцию НЛМК на решение о приостановке тяжбы c ФАС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный суд Москвы не удовлетворил жалобу "Новолипецкого металлургического комбината" и оставил без изменения определение суда от 20 марта о приостановке рассмотрения дела по заявлению о признании незаконными решения Федеральной антимонопольной службы о наличии коллективного доминирования и предписания ФАС.

Это следует из картотеки арбитражных дел.

ФАС в феврале 2022 года признала "Северсталь", НЛМК и "Магнитогорский металлургический комбинат" нарушившими антимонопольное законодательство. Ведомство решило, что компании установили и поддерживали монопольно высокую цену на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке. Рост цен на горячекатаный прокат происходил более быстрыми темпами, чем рост себестоимости. Кроме того, было установлено, что объем продаж на внутреннем рынке не увеличился, при этом прибыль выросла в три раза относительно показателей 2019-2020 годов. НЛМК был назначен штраф в размере 6,4 млрд рублей, "Северстали" - 8,7 млрд рублей, ММК - 8 млрд рублей.

Этой зимой было также приостановлено рассмотрение дела по иску НЛМК об оспаривании размера штрафа, наложенного ФАС.

В апреле "Северсталь" подала в Девятый арбитражный апелляционный суд ходатайство об утверждении мирового соглашения по спору с ФАС. Следующее судебное заседание состоится 27 мая.

ММК также оспаривает решения ФАС в суде.