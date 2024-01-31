Биржевые цены на бензин в январе выросли на четверть

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин за январь увеличились на 24-26% на опасениях о дефиците предложения; зимнее дизельное топливо напротив подешевело – на 14%. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

По итогам последней сессии уходящего месяца, стоимость Аи-92 на бирже достигла 51,131 тыс. руб./т, что на 26,3% выше цены на закрытие первого торгового дня 2024 года, 9 января - 40,499 тыс. руб./т. Аи-95 31 января подорожал до 54,511 тыс. руб./т, что на 24,2% больше, чем в первый торговый день года - 43,916 тыс. руб./т.

Активный рост биржевых цен на бензин продолжается с начала года. Катализатором этого стали слухи о выходе в ремонт одной из установок на Нижегородском НПЗ "ЛУКОЙЛа" (НОРСИ), спровоцировавшие опасения о возможном дефиците предложения. Компания подтвердила информацию спустя несколько дней, не уточнив, что это за установка и как долго она не будет работать. Позднее Минэнерго сообщило, что из-за внепланового ремонта одной из установок каталитического крекинга НОРСИ произошло снижение производства автомобильных бензинов в стране.

Вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов "абсолютно стабильная с точки зрения обеспеченности бензинами, даже несмотря на ту ситуацию, которая случилась на нижегородском заводе "ЛУКОЙЛа". Он подчеркивал, что производство на отечественных НПЗ значительно выше, чем в прошлом году. Кроме того, у России накоплены большие запасы топлива, а другие нефтяные компании готовы увеличить продажу дополнительных объемов на внутреннем рынке, в том числе на бирже.

Стоимость зимнего дизельного топлива в свою очередь в январе снизились на 13,8% до 58,660 тыс. руб./т. При этом цены на летнее и межсезонное ДТ, использование которых благодаря своим характеристикам актуально в РФ и зимой, выросли на 4,4% и 4% соответственно, до 54,605 тыс. руб./т и 53,985 тыс. руб./т.