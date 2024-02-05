Минэнерго указало на необоснованное подорожание топлива из-за роботов на бирже

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Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Использование роботов при покупке нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) приводит к снижению ликвидности рынка и необоснованному росту биржевых цен на спотовом рынке.

Такое мнение высказал представитель Минэнерго в ответ на обращение частных АЗС к регуляторам в связи с действиями роботов на биржевых торгах топливом.

"Оператор биржевых торгов АО "СПбМТСБ" по согласованию с ЦБ РФ и ФАС России проводит регулярную работу по борьбе с этой практикой, включая отстранение участников, использующих данный инструмент, чтобы добросовестные участники рынка могли приобретать топливо по справедливой цене. Минэнерго поддерживает продолжение и ужесточение такой работы", - добавил представитель ведомства.

Как сообщалось, в конце января участники топливного рынка обратили внимание регулирующих ведомств на резкий рост использования недобросовестных практик (так называемых роботов) при покупках нефтепродуктов на СПбМТСБ. Использование роботов фактически закрывает возможность купить нефтепродукты на бирже добросовестным покупателям, в результате чего они вынуждены по завершению торгов на СПбМТСБ приобретать топливо у перекупщиков, отмечали собеседники "Интерфакса".

Позже Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что совместно с СПбМТСБ оценит поведение участников биржевых торгов нефтепродуктами на предмет манипулирования рынком в январе. Биржевые цены на бензин за первый месяц года увеличились на 24-26%.

Также СПбМТСБ с 1 февраля для выявления роботов ввела новые критерии работы при покупках топлива на бирже. Теперь признаком нарушения будет считаться систематическая подача заявок на покупку в короткий временной период - менее 1 секунды. Кроме того, к признакам нарушения относится заключение договоров, где заявка на приобретение топлива составляет от 300 тонн и 35% и более (ранее этот показатель составлял 50% и выше) от общего объема реализации за одну торговую сессию. За нарушения этих критериев топливных трейдеров могут временно отстранить от торгов.