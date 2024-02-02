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"Уральская сталь" планирует собрать заявки на выпуск бондов объемом не менее 300 млн юаней

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - АО "Уральская сталь" в феврале 2024 года планирует собрать заявки на выпуск 2-летних облигаций серии БО-001P-03 объемом не менее 300 млн юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Номинальная стоимость бондов - 1 тысяча юаней. Предусмотрены квартальные купоны.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, но по решению эмитента и запросам инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях по официальному курсу Банка России.

Организаторами выступят Газпромбанк, Россельхозбанк, ИФК "Солид", агентом по размещению - Газпромбанк.

Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 20 млрд руб.

"Уральская сталь" (Новотроицк, Оренбургская область) входит в металлургический холдинг, созданный в результате покупки меткомбината "Загорским трубным заводом" в 2022 году у "Металлоинвеста".

Газпромбанк Металлоинвест Россельхозбанк Загорский трубный завод Уральская сталь
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