Спрос на бонды "Уральской стали" составил 14 млрд рублей

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Спрос на 3-летние облигации АО "Уральская сталь" (входит в группу "Загорского трубного завода", ЗТЗ) серии БО-001Р-02 объемом 10 млрд рублей составил в ходе сбора заявок 14 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе РСХБ, выступившего одним из организаторов сделки.

"В ходе формирования книги заявок суммарный объем спроса более чем в 2 раза превысил первоначальный объем предложения. Это позволило эмитенту увеличить объем выпуска с не менее 5 млрд до 10 млрд рублей", - говорится в релизе.

Сбор заявок на выпуск прошел 26 апреля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 11,15% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,6% годовых, купоны квартальные.

Организаторами выступили Газпромбанк, Россельхозбанк и инвестбанк "Синара". Размещение на бирже состоялось 28 апреля.

Дебютный выпуск 3-летних облигаций серии БО-001Р-01 на 10 млрд рублей компания разместила в декабре 2022 года по ставке полугодового купона 10,8% годовых.

Оба выпуска были размещены в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей 19 декабря 2022 года. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

"Уральская сталь" (г.Новотроицк, Оренбургская область) входит в металлургический холдинг, созданный в результате покупки меткомбината "Загорским трубным заводом" в 2022 году у "Металлоинвеста".