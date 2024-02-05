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"Уральская сталь" 19 февраля соберет заявки на выпуск облигаций в юанях

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - АО "Уральская сталь" 19 февраля с 11:00 до 15:00 СК планирует собрать заявки на выпуск 2-летних облигаций серии БО-001P-03 объемом не менее 300 млн юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - 7,25-7,5% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,45-7,71% годовых. Предусмотрены квартальные купоны. Номинальная стоимость бондов - 1000 юаней.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, но по решению эмитента и запросам инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях по официальному курсу Банка России.

Организаторами выступят Газпромбанк, Россельхозбанк, ИФК "Солид", агентом по размещению - Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 22 февраля.

Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 20 млрд руб.

"Уральская сталь" (Новотроицк, Оренбургская область) входит в металлургический холдинг, созданный в результате покупки меткомбината "Загорским трубным заводом" в 2022 году у "Металлоинвеста".

Оренбургская область Металлоинвест Уральская сталь ИФК "Солид" Загорский трубный завод
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