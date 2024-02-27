Кассация оставила в силе возврат государству "Метафракс Кемикалс"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Уральского округа отказался удовлетворить кассационную жалобу АО "Метахолдинг" на решение Арбитражного суда Пермского края и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, по которым 96,9% акций АО "Метафракс Кемикалс" перешли в пользу государства, сообщается в картотеке арбитражных дел.

В августе 2023 года Генпрокуратура обратилась в Пермский арбитраж с иском о признании незаконными итогов приватизации "Метафракс Кемикалс" и истребовании в пользу государства акций компании, принадлежащих "Метахолдингу" (95,9% уставного капитала), Тольяттихимбанку (0,7%) и "Метафракс Трейдингу" (0,3%). Позднее суд выделил в отдельное производство требования в отношении пакета Тольяттихимбанка, так как этот пакет был перепродан ООО "ЦЭО "Восток".

В результате судебных разбирательств суд полностью удовлетворил требования Генпрокуратуры. Не согласившись с решением суда, в октябре прошлого года "Метахолдинг" попытался оспорить его в апелляционном порядке, однако сделать этого не удалось.

Кассационный суд также принял сторону Генпрокуратуры. "Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

"Метафракс групп" - один из крупнейших производителей метанола и формалина в России. По данным компании, химический дивизион группы включает, в частности, головное предприятие "Метафракс Кемикалс", производства формальдегида и синтетических смол ООО "Метадинеа" (Пермский край и Московская область), подмосковное АО "Карболит". В группу входят торговые, сервисные, инженерно-технологические предприятия.

АО "Росхим" (ранее - АО "Русский водород") с 1 февраля 2024 года назначено управляющей организацией АО "Метафракс Кемикалс".

"Метафракс Кемикалс" по итогам 2022 года сократил выручку по РСБУ на 15% относительно уровня 2021 года, до 27 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась на 22,6% и составила 10,6 млрд рублей. Данные за 2023 год компания пока не публиковала.