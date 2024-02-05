Розничные цены на бензин в Москве были стабильны весь январь

При этом цены на бензин на бирже в прошлом месяце значительно выросли

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Цены на бензин на АЗС столицы по итогам января практически не изменились, несмотря на их значительный подъем в биржевом сегменте, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

По итогам прошедшего месяца средневзвешенная стоимость Аи-92 на столичных заправках снизилась на 4 копейки и к 5 февраля установилась на отметке в 51,11 руб./л. Стоимость Аи-95 к этой же дате осталась на уровне конца 2023 года - 56,6 руб./л.

Стагнация розничных цен на бензин в Москве пришлась на период их активного роста на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), где за январь цены на бензин увеличились по сравнению с началом года на 24-26% на опасениях дефицита предложения. Впоследствии, в начале февраля, они перешли к активному снижению на заявлениях регуляторов и охлаждении спроса.

Цены на дизельное топливо на московских заправках в январе так же, как и на бензин, были стабильны. За месяц средневзвешенная розничная цена снизилась на копейку, до 63,24 руб./л.