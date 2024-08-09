Китайский чипмейкер SMIC увеличил выручку во II квартале на 22%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Крупнейший китайский производитель чипов Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) увеличил выручку во втором квартале на 22%, при этом его чистая прибыль упала на 59%.

Оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Чистая прибыль SMIC в апреле-июне составила $164,6 млн. Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $77,8 млн.

Квартальная выручка SMIC составила $1,9 млн против $1,56 млн годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составлял $1,85 млрд.

Сама компания ожидала, что ее квартальная выручка повысится на 5-7%.

Главный исполнительный директор SMIC Чжао Хайцзюнь заявил на телеконференции для инвесторов, что клиенты компании стали охотнее пополнять запасы чипов, чем это было три месяца назад, поскольку спрос на потребительскую электронику постепенно восстанавливается.

Валовая маржа компании в прошедшем квартале составила 13,9% по сравнению с 13,7% в первом квартале и 20,3% во втором квартале 2023 года. Капиталовложения составили $2,251 млрд ($2,235 млрд в первом квартале).

По прогнозу SMIC, в третьем квартале выручка компании будет на 13-15% выше, чем во втором, а валовая маржа составит 18-20%.